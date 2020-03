Eine Schließung nach der anderen im Landkreis Gotha

„Heute teilen wir nur noch Essen außer Haus aus, ab morgen ist geschlossen.“ So heißt es am Montag im Theatercafé in Gotha. Wo sonst zur Mittagszeit alle Tische besetzt sind, herrscht nun gähnende Leere. Immer mehr öffentliche Einrichtung schließen ihre Pforten und schalten auf Notbetrieb, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen.

Im Landkreis Gotha gibt nach wie vor einen bestätigten Corona-Infektionsfall. Dies teilte das Landratsamt am Montag mit.

In Gotha werden das Historische Rathaus, Neues Rathaus, Garten-, Park- und Friedhofsamt samt Friedhofsverwaltung, Feuerwache, Kinder- und Jugendtreffs, Stadtbibliothek, Bauhof und Frauenzentrum für den Besucherverkehr geschlossen. Das gilt auch für Schulen, Kindertagesstätten und Sporthallen. Ob Stadthalle, Kulturhaus, Perthesforum, Stadt-Bad, Tierpark oder Tourist-Information mit Gotha adelt-Laden – alles ist dicht.

Die Stadtführungen fallen aus. KunstForum, Kundenzentrum der Stadtwerke Gotha und Seniorenklubs der Baugesellschaft Gotha bleiben geschlossen. Selbst alle öffentlichen Toiletten in Gotha sind ab Dienstag zu. Der Verein Art der Stadt Gotha sagt alle Veranstaltungen auf unbestimmte Zeit ab.

Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD) bittet für all diese Maßnahmen um Verständnis: „Wir müssen die Handlungsfähigkeit der Stadtverwaltung sichern und werden die Anliegen in den nächsten Wochen vor allem telefonisch und postalisch bearbeiten.“ Diese Kanäle seien bisher bereits oft geübte Praxis. Nun müssten sie einfach intensiver genutzt werden. „Wichtig ist mir, dass die Gothaerinnen und Gothaer besonnen bleiben und sich solidarisch mit ihren Nachbarn zeigen, die Unterstützung benötigen“, betont Kreuch.

Die Stadtverwaltung erinnert daran, dass entsprechend der Allgemeinverfügung des Landkreises Gotha öffentliche und private Veranstaltungen, Vergnügungen und sonstige Ansammlungen in geschlossenen Räumen sowie Versammlungen und Aufzüge unter freiem Himmel mit einer Teilnehmerzahl von 50 oder mehr Personen untersagt sind. Veranstaltungen mit bis zu 50 Teilnehmern müssen den Forderungen dieser Allgemeinverfügung entsprechen. Deshalb hat die Stadtverwaltung Gotha ihre eigenen Veranstaltungen, für die bereits geworben wurde, abgesagt. Das Gothardusfest ist davon ebenfalls betroffen.

Die Nahverkehrsgesellschaft hält nach wie vor den Bus- und Straßenbahnbetrieb aufrecht. „Im Landkreis Gotha gilt nicht der Ferienfahrplan. Busse und Straßenbahnen fahren weiterhin nach Normalfahrplan – unter Berücksichtigung der zahlreichen Straßenbaustellen in der Stadt Gotha. Auch die Fahrscheinkontrolle wird beibehalten.“ Aber es gebe keinen Fahrscheinverkauf beim Fahrer mehr. Darauf weist Uwe Szpöt, Geschäftsführer der Nahverkehrsgesellschaft, angesichts von Meldungen hin, dass die Beschränkungen thüringenweit eingeführt worden sind.

Auch Marienglashöhle ist vonSchließung betroffen

Die Stadt Friedrichroda schließt die Kindertagesstätten in Friedrichroda, Finsterbergen und Ernstroda, ebenso ihre kommunalen Einrichtungen für den Besucherverkehr, teilt Monika Siede, die geschäftsführende Beamtin, mit. Davon betroffen sind Jugendclub, Heimatmuseum, Bibliothek, Marienglashöhle und Seniorenclub. Das gelte auch für die Vermietung von Räumen. Ab Dienstag bleibe des Rathauses geschlossen. Die Ämter seien ausschließlich per Telefon, Mail oder schriftlich zu erreichen. Notfälle würden im Einzelfall geklärt

Wegen der aktuellen Situation fallen in Tambach-Dietharz alle Veranstaltungen bis auf Weiteres aus. Die Tourist-Information und die Bibliothek bleiben vorerst ebenfalls geschlossen.

Die Geschäftsstelle des Wasser- und Abwasserzweckverbandes Gotha und Landkreisgemeinden hat am Montag bis auf Weiteres den Publikumsverkehr eingestellt. Nach vorheriger telefonischer Terminabsprache können in begründeten Einzelfällen weiterhin persönliche Rücksprachen erfolgen. Bei Widersprüchen, Anträgen auf Fristverlängerung, Änderung der Adresse, der Bankverbindung oder sonstigen Mitteilungen an den Zweckverband werde der Postweg empfohlen, rät Janine Reinhard vom Sekretariat der Werkleitung.

Ob und in welchem Umfang die Jugendweihe durchgeführt werden könne, lasse sich im Moment nicht sagen, teilt Rana Hofmann vom Jugendweihe-Team mit. Deshalb werde die Ausgabe der Eintrittskarten für die Feierstunden in Gotha, welche am Dienstag, 17. März, beginnen sollte, bis auf Weiteres verschoben. Ursprünglich sollten die Veranstaltungen am 25. April beginnen.