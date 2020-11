Einige Straßen im Landkreis Gotha sind wieder frei

Am Freitagvormittag in der Ortslage Winterstein, einem Ortsteil der Stadt Waltershausen, fassten die Bauleute der Bickhardt Bau GmbH aus Schwabhausen, Bürgermeister Michael Brychcy (CDU), Ortsteil-Bürgermeister Manuel Venter (parteilos) und Bauamtsleiter Markus Jäger gern mit an die rot-weißen Absperr-Zäune, sie aus dem Weg zu räumen. Denn nachdem eine letzte Überprüfung der Kanalschächte und eines Hydranten keine sichtbaren Mängel ergeben hat, konnten sie die Landesstraße 1027, die innerörtlich Liebensteiner Straße heißt, für den Verkehr freigeben. Eine beliebte Verbindung in den Südwesten Thüringens ist nun vorerst sogar ohne Wartezeiten an einer Ampel befahrbar.

Nur auf dem Weg zur ehemaligen Baustelle ist die Umleitung noch ausgeschildert. Laut Auskunft der Thüringer Landesamtes für Bau und Verkehr werden die Schilder in der 45. Kalenderwoche entfernt. Die innerörtliche Umleitung können nun nur noch Forstfahrzeuge nutzen. Es gibt dort keine Ampelregelung mehr. Gegenverkehr auf der extrem schmalen Straße ohne seitliche Ausweichmöglichkeiten hätte für den, der Platz machen muss, eine lange Strecke rückwärts zu fahren zur Folge. Die Reinhardsbrunnner Straße im Waltershäuser Ortsteil Schnepfenthal ist seit Freitag für den Verkehr freigegeben. Foto: Peter Riecke Kurz vor dem Baufeld entlang der Emse gibt es noch eine Einengung, da eine schräg über die Emse verlaufende Brücke noch ertüchtigt werden muss, um im nächsten Jahr den Antransport schweren Bohrgerätes tragen zu können. Dort muss der Gegenverkehr aus Richtung Osten warten. Die Liebensteiner Straße bleibt jedoch begrenzt für die Durchfahrt von Fahrzeugen bis 3,5 Tonnen Gesamtgewicht. Südwestlich des ehemaligen Baufeldes wird es wieder eng. Bauzäune sperren zu den maroden Stützwänden zum Lauf der Emse. Dort wird im Frühjahr der zweite Bauabschnitt beginnen. Dazu gehören das Bauen an zwei Brücken der Landesstraße und zwei Brücken zu Anwohnern sowie Stützpfahl-Wände. Es soll fünf Jahre dauern. Befahrbar ist seit Freitag auch die Reinhardsbrunner Straße in Schnepfenthal. Dort sollten ursprünglich nur Kanäle und Leitungen neu verlegt werden. Doch um erneute Sperrungen für absehbare Zukunft zu ersparen, ließ das Landesamt die Landesstraße 1026 in der Ortslage insgesamt sanieren. Schneller voran kommt man auch von Engelsbach nach Finsterbergen. Auf der Kreisstraße 9 steht keine Ampel mehr. Der Landkreis Gotha hatte hier seit Juni eine Hangsicherung an der einzigen Zufahrtsstraße zum Ortsteil veranlasst, um sie dauerhaft zu stabilisieren. Die Straße von Engelsbach nach Finsterbergen ist wieder frei. Es gibt keine Ampel mehr. Im Bild der aufwendig gesicherte Hang. Foto: Peter Riecke Auf 50 Meter Länge wurden Mikrobohrpfähle aus Titanstahl und darüber Stahlbetonbalken verbaut, um ein Abrutschen der Böschung zu verhindern. Darauf kam ein grundhafter Straßenaufbau, teilt das Landratsamt als Bauherr mit. Das Vorhaben hat 450.000 Euro gekostet. 2021 soll ein weiteres Stück Hang näher an Engelsbach liegend gesichert werden. Dort ist eine Engstelle abgesteckt, an der man den Gegenverkehr auf Sicht passieren lassen kann. Fertiggestellt ist auch die Sanierung der Fahrbahn der Bundesstraße 88 zwischen Georgenthal und Ohrdruf, auch wenn noch Schilder vor der Sackgasse warnen und ein Sperrschild die Durchfahrt in Ohrdruf verbietet. Auch dort ist das Entfernen der Beschilderung in der am 2. November beginnenden Arbeitswoche der letzte Akt.