Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Einkaufen zu Hause

Weihnachten ist vorbei, und es wurde reichlich Geld ausgegeben. Ein Blick auf die vor Verpackungen überquellenden blauen Tonnen genügt, sich davon zu überzeugen. Wenn die mitunter sauer verdienten Euros eingesetzt werden, gibt es immer viel abzuwägen. Wenn schon Geschenke, was dann? Wie hoch ist der günstigste Preis? Aber genauso wichtig ist die Frage, wo man einkauft. Online-Händler lassen sich immer wieder neues einfallen, die Kunden zu locken, ihr Geld bei ihnen auszugeben. Die Werbung, einmal nach einem Produkt gesucht, klebt im Netz am Surfer. Manche blockieren sogar solche Systeme, nehmen aber Webseiten-Betreibern damit die Werbeeinnahmen. Schade um möglicherweise interessante Inhalte.

Aber inzwischen wird auch mit der guten Tat gelockt. Bei manchen Portalen gibt es ein paar Cent für dort angemeldete Vereine der eigenen Wahl, wenn man das Produkt dort ordert. Ich empfinde das als Täuschung. Denn die Umsatzsteuer fällt dann beim fernen Betreiber an. Und der Betrag, der dadurch der eigenen Region verloren geht, ist wohl weit mehr als jene paar Cent für Vereine. Deren Förderung kommt vornehmlich aus dem Haushalt der eigenen Gemeinde. Deshalb sollte man so kaufen, dass das Geld wenn irgendmöglich in der Heimat bleibt.