Einmischen erlaubt: Virtuelles Gespräch über Gothas Zukunft

Die Gesprächsrunde wird per Videokonferenz abgehalten (Symbolbild).

Gotha. Impulse für eine lebendige Zukunft Gothas suchen die Teilnehmer der Gesprächsrunde, die der Verein Art der Stadt initiiert.

Zu einer digitalen Gesprächsrunde lädt der Gothaer Theaterverein Art der Stadt am Mittwoch, 31. März, 19 Uhr. Der Talk via Videokonferenzprogramm Zoom ist Teil des Projekts „Lebendige Zukunft – wahrnehmen, bewegen, gestalten – in Gegenseitigkeit“, das vergangene Woche gestartet ist.

Online sprechen werden die Organisatoren des Projekts, Lena Lux und Adrian Brix. Nach der Auftaktveranstaltung wollen sie tiefer in die Thematik vordringen. Zuschauer dürfen sich einmischen und Ideen einbringen, die Gotha zu einer lebendigeren Zukunft verhelfen. Den Zugangslink zur Konferenz gibt es kostenlos nach der Anmeldung.

Anmelden können sichInteressierte per E-Mail unterlebendigezukunft@artderstadt.de.