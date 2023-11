Einsamen Menschen im Landkreis Gotha Freude schenken

Kreis Gotha. Die Freiwilligenagentur in Gotha organisiert eine Wichtelpost-Aktion. Bis 13. Dezember können Karten für vereinsamte Menschen abgegeben werden.

Auch in diesem Jahr startet die Freiwilligenagentur Gotha wieder eine Wichtelpost-Aktion, um alleinstehenden Menschen in der Weihnachtszeit eine kleine Freude zu machen. Das teilte Johanna Steinhauer von der Freiwilligenagentur Gotha des Diakoniewerks Gotha mit.

Die Wichtelkarten können vom 15. November bis 13. Dezember in der Freiwilligenagentur am Klosterplatz 6 in Gotha abgegeben werden. Die Karten werden an Pflegeheime, Krankenhäuser und ambulante Pflegedienste verteilt. Wer mitmachen will, gestaltet eine oder mehrere Weihnachtskarten mit einem lieben Text. Auf den Umschlag wird „Wichtelpost“ geschrieben. Der Absender sollte anonym bleiben.