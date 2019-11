Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Einsatz für Biotop unter der Wachsenburg

Naturschutz-Begeisterte treffen sich am Samstag, 23. November, 10 Uhr, in Holzhausen auf dem Wachsenburg-Parkplatz am Fuße der Auffahrt zur Burg. Sie wollen durch rechtzeitigen Beschnitt verhindern, dass eine wertvolle Biotop-Fläche mit Trockenrasen durch Bewuchs mit Büschen an Lebensraum für seltene Arten, Orchideen und Insekten verliert. Das teilt Matthias Neumann mit, Mitarbeiter der örtlichen Natura-2000-Station.

Helfer seien auch kurzfristig willkommen, sollten aber Arbeitshandschuhe und festes Schuhwerk mitbringen. Weitere Arbeitsgeräte sind laut Neumann ausreichend vorhanden. Eine ähnliche Aktion hatte es bereits im Februar 2019 bei Röhrensee gegeben. Damals beteiligten sich sogar Naturschützer aus Sachsen.