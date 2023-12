Waltershausen Auf der Eisfläche im Gleis3eck in Waltershausen geht es zur Sache: Ein besonderes Eishockeyspiel steht bevor. Warum Feuerwehrleute gegen Polizisten antreten.

Diese Partie verspricht spannend zu werden: Denn die Feuerwehrsportgruppe aus Waltershausen lädt am 10. Februar 2024 zum Charity-Eishockey-Rückspiel in der Begegnung Feuerwehr vs. Polizei ein. Im Kader beider Mannschaften sind Männer und Frauen mit Erfahrung von ganz wenig bis ehemalige Profispieler. Die Feuerwehr setzt sogar einen achtjährigen Torhüter, auch Goalie genannt, der Ice Rebells Waltershausen kurzzeitig ein, um den Nachwuchs zu fördern und in das Geschehen mit einzubinden. In Vorbereitung dazu findet immer dienstags das gemeinsame Training in Waltershausen im Gleis3eck statt.

Ebenfalls auf dem Eis stehen wird Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) und jeweils ein Drittel bei jeder Mannschaft mitspielen. Dazu trägt er ein zwei-geteiltes Trikot beider Teams. Beide Mannschaften werden sich erneut einen regionalen Spendenempfänger aussuchen und dann die Spendensumme aus den Einnahmen aufteilen und nach dem Spielende direkt in der Halle übergeben.

„Zur sportlichen Unterstützung greifen wir auf den EHV Ice Rebells Waltershausen e.V., den ESB Erfurt und den EHC Erfurt e.V. zurück“, sagen die Organisatoren Michel Mallon (Team Feuerwehr) und Kay Heidinger (Polizei Erfurt).

Vier Jahre nach der ersten Partie gibt es nun das Rückspiel

Bereits im Jahr 2020 fand dieses Event erstmalig mit der Unterstützung des EHV Ice Rebells e.V. statt. Der Kader setzte sich aus Feuerwehrangehörigen aus dem Thüringer Raum und anderen Bundesländer zusammen. Eine Spendensumme in Höhe von 2756 Euro ging an zwei Spendenempfänger. Das Team der Feuerwehr gab seinen Teil an den Kindergarten Schönrasen in Waltershausen und die Polizei spendete ihren Teil dem „Balu und Du“ e.V. in Erfurt.

Neben der Sportlichen Leistung wurde den 670 Zuschauer, was einen Zuschauerrekord bei einem Eishockey in Waltershausen darstellt, einiges an Show geboten. Am Ende ging das Spiel 6:5 an die Polizei.

Tickets gibt es unter www.TicketXnow.de