Die steigenden Zahlen an Coronafällen zwingen wieder viele medizinische Einrichtungen in Deutschland zu drastischen Einschränkungen beim Besucherverkehr. Dazu zählt auch das SRH Krankenhaus Waltershausen-Friedrichroda.

Ab sofort werden hier keine Besucher mehr zugelassen. Wie Klinik-Geschäftsführerin Annett Gratz mitteilt, sei dies eine Vorsichtsmaßnahme zum Schutz der hier versorgten Patienten und den Mitarbeitern des Klinikums. Bereits am Anfang der Corona-Pandemie hatte das Krankenhaus seinen Zutritt für Besucher geschlossen. Patienten, die das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) besuchen wollten, wurden am Nebeneingang registriert. Das ist bisher nicht der Fall. „Der Haupteingang der Klinik ist geöffnet und wird von unseren Mitarbeitern betreut“, sagt Annett Gratz.

Über die neue Regelung wurden Patienten und teilweise Besucher informiert, die sich größtenteils verständnisvoll zeigten, wie die Klinikchefin bestätigte. Ausnahmen bleiben weiterhin die Begleitung des Vaters zur Geburt oder die Verabschiedung.

Im Gothaer Helios Klinikum kommt regelmäßig das Corona-Task-Force-Team zusammen, um gegebenenfalls und tagesaktuell die Lage anzupassen. Angehörige, Besucher und Patienten können sich über Änderungen auf der Webseite des Krankenhauses unter www.helios-gesundheit.de/gotha oder auf Instagram unter „heliosklinikumgotha“ informieren, erklärt Kliniksprecherin Sandra Oehmer.

„Unser Besuchskonzept hat in der Vergangenheit gut funktioniert, deshalb werden wir versuchen dies für unsere Patienten und deren Besucher aufrecht zu erhalten, so lange es die Situation zulässt“, sagt Klinikgeschäftsführer Marc Bernstädt. Nach wie vor gelten besondere Regelungen für Besucher. So ist ein Patientenbesuch in der Zeit von 14 bis 18 Uhr für einen Besucher für die Dauer von maximal einer Stunde, möglich. Jeder Besucher muss sich am Haupteingang des Klinikums registrieren. In dringenden Fällen können Angehörige sich telefonisch unter 03621/ 22 03 24 melden, um eine gesonderte Besuchserlaubnis zu erhalten, erklärt die Kliniksprecherin.

Auch in der Geburtshilfe des Helios Klinikums steht das Wohl der Mutter und ihres Kindes an erster Stelle. Das heißt, dass stets versucht werde auf die Wünsche der werdenden Mütter rund um die Geburt einzugehen und diese zu berücksichtigen. Als zertifiziertes Babyfreundliche Krankenhaus sei man auch in Corona-Zeiten bemüht, den Aufenthalt so angenehm wie möglich zu gestalten.

So ist es auch weiterhin erlaubt, dass eine Begleitperson bei der Geburt dabei sein darf. Doch gelten auch hier die entsprechenden gültigen Hygiene- und Vorsichtsmaßnahmen. Im Klartext: Diese Person muss symptomfrei sein, darf keinen Kontakt zu Covid-19-Patienten gehabt haben und muss selbstverständlich in diesem sensiblen Bereich einen Mund-Nasen-Schutz tragen.

Bei Fragen können sich Schwangere an das Team der Geburtshilfe des Helios Klinikums Gotha unter der Telefonnummer 03621/22 05 174 wenden.