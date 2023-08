Zu Einschränkungen kommt es ab 14. August in Gotha. In mehreren Straßen werden Trinkwasseranschlüsse und Reparaturarbeiten ausgeführt.

Einschränkungen in Gotha wegen Bauarbeiten

Gotha. Wegen Arbeiten an Trinkwasseranschlüssen und Reparaturarbeiten kommt es in Gotha zu Einschränkungen im Straßenverkehr.

Aufgrund des Baus von Hausanschlüssen für Trinkwasser kommt es ab Montag, 14. August, zu halbseitigen Sperrungen in der Gothaer Klinge auf Höhe der Hausnummer 11 sowie in der Goldbacher Straße. Dort wird auf Höhe der Hausnummer 9 ebenfalls ein Trinkwasseranschluss hergestellt. Beide Bauarbeiten laufen bis 25. August.

Zudem laufen noch bis zum 28. August auch die Reparaturarbeiten in der Sundhäuser Straße. Dort sei ein Abwasserhausanschluss an der Hausnummer 3 defekt, hieß es weiter. Aus diesem Grund muss die Straße wegen der Bauarbeiten voll gesperrt werden. Der Anliegerverkehr wird über den Wiesengrund und Am Stadtfeld geleitet. Mit Einschränkungen im ruhenden Verkehr ist zu rechnen, teilt die Stadtverwaltung mit.