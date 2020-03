Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Eisstockschießen mit dem SPD-Ortsverein in Waltershausen

Auch in diesem Jahr hatte der SPD-Ortsverein Waltershausen zum traditionellen Eisstockschießen in die Eishalle am Gleisdreieck eingeladen. Mit am Start am Dienstagabend waren 16 Teams mit Vertretern unterschiedlicher Vereine, der Medien, der Kirche und von Ortsbeiräten. Das Finale entschieden „Team M“, angeführt von Innenminister a.D. Georg Maier (SPD), und das Team Langenhain unter sich. Die Langenhainer gingen nach dem genauen Ausmessen der Entfernungen der Steine vom rot-weißen Kegel als Sieger mit Jubel von der Eisfläche und konnten den Wanderpokal mitnehmen. Das Team dieser Zeitung erreichte den elften Platz.