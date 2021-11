Eldorado für Flora und Fauna in Gräfenhain

Gräfenhain. Steinbruch in Gräfenhain soll geschützter Landschaftsbestandteil werden.

Der Steinbruch in Gräfenhain, Ortsteil von Ohrdruf, soll ein geschützter Landschaftsbestandteil werden. Darüber informierte Stefan Schambach (SPD), Bürgermeister von Ohrdruf, den Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung. Die untere Naturschutzbehörde habe ein Schutzwürdigkeitsgutachten erstellen lassen. Bei der Untersuchung seien jede Menge besonders schützenswerte Pflanzen und Tiere gefunden worden, so Schambach. Deshalb der Vorschlag, das Gebiet nach dem Bundesnaturschutzgesetz als geschützten Landschaftsbestandteil zu klassifizieren. Die Stadt Ohrdruf hatte das Gelände erworben, somit einer weiteren Nutzung als Abbaugebiet entzogen und die Grundlage für die gute Entwicklung von Flora und Fauna geschaffen, sagte Stefan Schambach im Stadtrat.