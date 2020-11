Elf Pakete von elf Klassen aus Gotha

Gotha. Lucas-Cranach-Schule beteiligt sich an der Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“.

Jedes Jahr vor Weihnachten beteiligen sich die Schüler und Pädagogen der Lucas-Cranach-Schule an der Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“. Auch in diesem Jahr wurde die Durchführung bereits zum Schuljahresbeginn besprochen. In den letzten Tagen wurden die Pakete von den Schülern und Pädagogen befüllt und übergeben. Dieses Jahr sind elf Pakete von elf Klassen entstanden, berichtet Schulleiter Andreas Günther. Genau gepackt nach dem erlaubten/gewünschten Inhalt sind die Schuhkartons randvoll geworden. Nun werden die Pakete auf die lange Reise gehen. Alle Beteiligten hätten mit Ideen, Tatendrang und Engagement die Weihnachtspakete gepackt. Es stehe schon fest, dass die Klassen im nächsten Jahr wieder dabei sein werden, sagt Günther.