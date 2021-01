Corona im Kreis Gotha: Elf Personen auf Intensivstation

Im Landkreis Gotha sind innerhalb der letzten 24 Stunden sieben weitere Neuinfektionen zu verzeichnen, das teilte das Kreis-Gesundheitsamt mit. So liegt die Gesamtzahl der bislang positiv getesteten Personen (analog des Robert-Koch-Institutes) jetzt bei 2175.

Davon erkrankt sind aktuell im Gothaer Land 587 Personen an Covid-19, das sind sieben Personen mehr als am Samstag. Davon müssen mit schweren Krankheitsverläufen gegenwärtig 78 Menschen stationär in Krankenhäusern behandelt werden, das sind zwei mehr als am Samstag. Elf Personen liegen auf Intensivstationen.

Keine Veränderung gibt es bei denjenigen Personen, die die Lungenkrankheit überstanden haben. Die Zahl liegt im Landkreis bei 1517 Menschen. Verstorben an oder mit Corona sind 71 Personen, bestätigt die Pressestelle des Gothaer Landratsamtes.

Der Inzidenzwert erhöhte sich um 14,1 auf nunmehr 186,1.