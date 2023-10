Elke Baumbach: Seit 35 Jahren dem Sport im Landkreis Gotha verbunden

Kreis Gotha. Seit 35 Jahren dem Sport im Landkreis Gotha verbunden: Elke Baumbach berät Sportvereine und gibt im Podcast Einblicke in ihren Arbeitsalltag.

Einblicke in ihren Arbeitsalltag, der sich seit 35 Jahren um das Sportvereinsleben dreht, gewährt Elke Baumbach in der neuen Folge des Podcasts „Landkreis Inside“. In einem lockeren Gespräch steht Elke Baumbach dabei dem Gothaer Landrat Onno Eckert (SPD) Rede und Antwort. Bekannt ist sie vielen Menschen durch den Leichtathletikverein Gothaer Land, den sie vor 30 Jahren mitgegründet hat, aber auch durch die Sportgala, die sie als Höhepunkt der Sportfamilie des Landkreises jährlich mitorganisiert.

Nicht viele können von sich behaupten, das eigene Hobby zum Beruf gemacht zu haben. Elke Baumbach dagegen kann es. Seit 1988 ist sie im Landratsamt Gotha beschäftigt und für die Sport- und Kulturförderung zuständig. Sie berät Vereine, welche Fördermöglichkeiten der Landkreis bietet. Allein im Bereich Sport bearbeitet sie jährlich rund 250 Anträge.