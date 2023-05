Emleber Kirchturm steht auf wackeligen Füßen

Emleben. Am Kirchturm der Bonifatius-Kirche in der Gemeinde Emleben haben die Arbeiten an der Sockelsanierung begonnen.

In die Jahre gekommen sind die großen Mauersteine, die den Kirchturm der St. Bonifatiuskirche in Emleben tragen. Der Sockel des Turmes weist an vielen Stellen große Risse auf, sodass die Gefahr besteht, dass Steine herausbrechen können. Jetzt haben Kirchengemeinde und die Gemeinde Emleben gemeinsam die Reißleine gezogen. Vor ein paar Tagen haben die Sanierungsarbeiten am Sockel begonnen.

Da der Emleber Kirchturm Eigentum der Kirche ist, erteilte am 25. April dieses Jahres das Kreiskirchenamt in Gotha die Baugenehmigung. Der Emleber Gemeinderat hat sich einstimmig dafür ausgesprochen, dass die Gemeinde die Kosten für die Sanierung übernimmt. Und das sind immerhin 50.000 Euro. Fördermittel kann die Gemeinde nicht erwarten, denn die Kommune wurde weder in der Städtebauförderung, noch im Dorfkirchenprogramm des Landes berücksichtigt, erklärt Gemeinderätin Christel Rämisch (CDU). So muss Emleben, das sich der Landgemeinde Georgenthal angeschlossen hat, die Baukosten selbst tragen.

Der Turm der Bonifatius-Kirche in Emleben. Foto: Conny Möller

Doch haben sie in Steinmetz Frank Ehmig aus der Burgenlandgemeinde Wechmar einen Experten in Sachen Seeberger Sandstein gefunden. „Es ist der beste Sandstein, warum soll man ihn nicht nutzen“, sagt Ehmig und ärgert sich, dass der Seeberger Sandstein bei vielen Sanierungen kaum verwendet wird.

Ehmig und seine Mitarbeiter haben zunächst einen Graben am Kirchturm ausgehoben, um die Schäden an den Steinen zu begutachten. „Wir müssen einige ersetzen und die Fugen schließen“, erklärt der Steinmetz. Er sei sich sicher, dass der Kirchturm älter ist, als in den Geschichtsbüchern steht. So stamme der Kirchturm von einer Vorgängerkirche, die 1443 erbaut wurde, aber 1870 abgebrannt ist. Zwei Jahre später wurde ein neoromanischer Saalbau mit Doppelemporen an dem Turm errichtet. „Ähnlich wie bei einem Campanile“, sagt Pfarrer Konrad Kunze, der viele Jahre für die Emleber Kirchgemeinde zuständig war.

Eine Inschrift sagt: Im Jahre des Herren 1443 am 3. Tag nach der Teilung der Apostel ist dieses Werk angefangen worden. Baumeister waren Hanß Lang und Hanß Göbel. Foto: Conny Möller

In drei Wochen will Steinmetz Ehmig mit der Sockelsanierung am Emleber Kirchturm fertig sein. Er sei guter Dinge, dass das zu schaffen ist. Für die Schließung der Sandsteinfugen verwendet Ehmig Kalkmörtel, wie er vor 1000 Jahren beim Kirchenbau verwendet worden ist. „Man kann hier nicht mit normalem Zement arbeiten, das hält nicht und zerstört den Stein“, sagt der Steinexperte.