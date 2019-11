Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Energieversorger aus Waltershausen warnt vor Betrug

Aktuell erhalten Stromkunden im Landkreis Gotha Mahnschreiben unter dem Titel eines Inkasso-Büros Aleksander & Co KG, angeblich aus der Trebbiner Straße 122 in Berlin. Ein Überweisungsträger ist beigefügt und in dem Anschreiben wird auf Stromrechnungen und mehrere Mahnungen verwiesen, auch Verzugszinsen und Mahngebühren sind bereits aufgeführt. Auch Kunden der Energieversorgung Inselsberg (Evi) aus Waltershausen wurden angeschrieben. Das Unternehmen hat jedoch kein solches Inkasso-Büro beauftragt und Erkundigungen beim Bundesverband Deutscher Inkasso-Unternehmen eingezogen. Dort sei, so berichtete Evi-Geschäftsführerin Sandra Fröhlich, ein Unternehmen des genannten Namens nicht registriert. Auch geht die auf den Mahnschreiben angegebene Internetadresse ins Leere. Kunden sollen den Zahlungsaufforderungen keinesfalls nachkommen.