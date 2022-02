Enorme Rauchentwicklung: Industriebrache brennt in Gotha

Gotha In dem Gebäude war dort abgelagerter Unrat auf unbekannte Art und Weise in Brand geraten. Das Feuer fraß sich durch die maroden Bausubstanz bedingt durch mehrere Räume.

Eine Streife der Gothaer Polizei bemerkte Sonntagmorgen gegen 06.45 Uhr im Bereich der Europakreuzung Qualm, der auf einen Brand hindeutete. Kurze Zeit später konnten die Beamten dann einen Gebäudebrand lokalisieren.

Auf einem ehemaligen Industriegelände an der Mozartstraße / Neubauerstraße brannte es in einem alten Fabrikgebäude, so dass die Feuerwehr alarmiert wurde. In dem Gebäude war dort abgelagerter Unrat auf unbekannte Art und Weise in Brand geraten. Das Feuer fraß sich durch die maroden Bausubstanz bedingt durch mehrere Räume, so dass die Löscharbeiten zur Mittagszeit erst beendet waren.

TA-Newsletter für Gotha Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Auf Grund der enormen Rauchentwicklung wurde die Bevölkerung per Warnapp aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Kriminalpolizei Gotha hat die Brandursachenermittlung aufgenommen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.