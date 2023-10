Entlastung für Ehrenamtler im Kreis Gotha

Waltershausen. Die Gothaer Freiwilligenagentur will Wege aufzeigen, wie ehrenamtlich Engagierte bei ihren Aufgaben unterstützt werden können.

Die Freiwilligenagentur des Diakoniewerkes Gotha lädt am Dienstag, 17. Oktober, Ehrenamtliche zu einer Gesprächsrunde um 16 Uhr im Mehrgenerationenhaus in Waltershausen am Schulplatz 4 ein. Das teilte Stephanie Herzog von der Freiwilligenagentur mit. Das Angebot ist kostenfrei. Engagierte bekommen die Möglichkeit, sich in einer kleinen Gruppe über ihre Erfahrungen auszutauschen, praktische Tipps weiterzugeben und Wege zur Entlastung zu besprechen. Begleitet werden die Ehrenamtlichen von einer erfahrenen Supervisorin, die die Gespräche moderiert und der Gruppe bei Bedarf Impulse gibt.

Anmeldung unter Telefon: 03621 305819 oder E-Mail: ehrenamtlich@diakonie-gotha.de