Entspannt den Sommer genießen an der Gothasür

Gotha. Musikauftakt an der „Gothasür“ in Gotha. Weitere Open-Air-Konzerte folgen immer Donnerstags auf dem Gothaer Hauptmarkt.

Pünktlich zum Auftakt der Sommer-Open-Air-Reihe „Musik an der Gothasür“ haben sich die Regenwolken verzogen. Entspannt konnte das Publikum auf dem Gothaer Hauptmarkt im Liegestuhl bei einem kühlen Drink den Auftritt der Band „Banana Jam“ verfolgen.

Bereits zum dritten Mal veranstaltet die Kultourstadt GmbH Gotha das Sommer-Open-Air, das sich mittlerweile unter den Gothaern und ihren Gästen herumgesprochen hat. Auch in diesem Jahr sind wieder insgesamt sechs Konzerte - immer donnerstags von 18 bis 20 Uhr geplant. Den Auftakt machte am Donnerstagabend die Ilmenauer Band „Banana Jam“.

Repertoire aus Cover- und eigenen Songs

Gegründet wurde die Band von musikbegeisterten Studenten der Technischen Universität. Das war 2017. Zur Band gehören die Sängerin Sunny, Schlagzeuger Koby, die beiden Gitarristen Max und Rasmus sowie der Bassist Jan, der im vergangenen Jahr zur Band gestoßen ist.

Ihr Repertoire besteht aus Cover- und eigenen Songs, die sie unter viel Beifall auch in Gotha vorstellten. „Wir sind das erste Mal hier und hatten von der Open-Air-Veranstaltung gehört“, erzählt Sängerin Sunny. Ansonsten ist ihre Band nur in der Ilmenauer Region in Bars, Clubs und auf einzelnen Festen unterwegs. In Gotha lieferten „Banana Jam“ eine Mischung aus Indie, Rock, Pop und Fun.

Von Pop bis Folkrock

Während der Sommerferien soll die Open-Air-Reihe die Besucher weiter zum Verweilen in der Gothaer Innenstadt einladen. Zum entspannten Musikgenuss nach einem langen Arbeitstag oder nach einem Ausflug stehen auch dann wieder die Gothasür-Liegestühle bereit. Die nächsten Konterte sind am 27. Juli mit Drum’n’Guitar (Pop), am 3. August spielt Andreas Schirneck (Folkrock), 10. August Sero (Ost- und Deutschrock), 17. August Groovetop (Lounge Musik) und am 24. August Eberhard Bieber (Rock/Blues).