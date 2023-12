Erfurts Uni-Präsident gibt Wissenschaftsstandort Gotha Ritterschlag

Gotha. Uni-Präsident Walter Bauer-Wabnegg hebt Bedeutung der Gothaer Forschungseinrichtungen hervor. Gotha sei auf Augenhöhe mit Anna-Amalia-Bibliothek in Weimar oder der Herzog-August-Bibliothek in Wolfenbüttel.

Die Ernst-Abbe-Stifung fördert die Wissenschaften in Gotha. Sie ist für „wertvollen Stipendiensegen“ auch in Gotha verantwortlich. Das stellt der Präsident der Universität Erfurt, Walter Bauer-Wabnegg, jetzt in einem Beitrag gegenüber der Stiftung anerkennend fest.

2019 hatten Ernst-Abbe-Stiftung und Universität Erfurt eine strategische Partnerschaft vereinbart, dass die Stiftung mit jährlich 100.000 Euro in den kommenden fünf Jahren die Gothaer Forschungseinrichtungen der Universität Erfurt unterstützt. In der jüngsten Stiftungsausgabe der Zeitschrift „Kondensor“ hat laut der Stadtverwaltung Gotha der Präsident der Universität Erfurt, Walter Bauer-Wabnegg, den Campus Gotha der Universität ausdrücklich als bedeutenden Ort des Wissens und der Wissenschaften herausgestellt.

Der Universitätspräsident charakterisiert dabei die Gothaer Sammlungen als „historisch bedeutsam“. Wie der Ort bräuchten auch die Bestände den Vergleich mit der Anna-Amalia-Bibliothek in Weimar oder der Herzog-August-Bibliothek in Wolfenbüttel nicht zu scheuen.

Zudem könne Gotha mit zwei Besonderheiten aufwarten: „Hier geht es zum einen vor allem um die für die Wissenschaft intellektuell und gesellschaftlich reizvolle Neuzeit, also einen Zeitraum der nicht nur bis in die europäische Gegenwart hineinreicht.“

Perthes-Sammlung und einmalige Kunstschätze

In Gotha forschen Wissenschaftler aus Polen, Tschechien, USA, Äthiopien, Großbritannien, Ungarn, Israel, Italien und vielen anderen Ländern. Die Quellen der Sammlung Perthes geben Antworten auf Fragen der Global- und Verflechtungsgeschichte, Philosophiegeschichte, insbesondere der deutschen und europäischen Aufklärung. Das werde von Stipendiaten ebenso in den Blick genommen wie die Geschichte der Religionskulturen. „Es geht um einmalige Kunstschätze“ so der Präsident „deren Erforschung für uns als Universität eine besondere Verpflichtung ist, weil wir die Expertise dafür besitzen“.

Laut Walter Bauer-Wabnegg biete der Universitätsstandort Gotha, das Gesamtensemble Schloss Friedenstein mit der kulturhistorisch hochbedeutsamen Forschungsbibliothek Gotha „einen einzigartigen Sammlungsbestand, dem Gesamtbestand des ehemaligen Perthes-Verlages, in einer beeindruckenden Architektur, einen einzigartigen kulturhistorischen Schatz, wo Arbeit und Leben zusammengehen“.