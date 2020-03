An die Opfer des Kapp-Putsches 1920 wird alljährlich an der Hauptpost Gotha erinnert.

Gotha. Schauspielszenen sind am Freitag, 13. März, 15 Uhr, am Bahnhofsvorplatz zu erleben.

Erinnerung an Kapp-Putsch in Gotha vor 100 Jahren

Vor 100 Jahren, am 13. März 1920, versuchten Truppen unter dem Befehl rechtsextremer Offiziere die Weimarer Republik zu stürzten. Wolfgang Kapp und General Walther von Lüttwitz übernahmen in Berlin die Macht. Von hier aus sollte die gesamte Republik unter ihre Kontrolle gebracht werden. Letztlich scheiterten die Putschisten am Widerstand der demokratischen Kräfte.

Auch die junge Republik Gotha geriet in diesen Strudel. Putschisten agierten von der Garnison aus, hielten strategisch wichtige Punkte besetzt. Zwischen dem 16. und 19. März 1920 tobten im Gothaer Land schwere Kämpfe, in denen 72 Arbeiter ihr Leben ließen. „Der gegenrevolutionäre Putsch des auf der Seite des Diktators Kapp stehenden Militärs ist mit Hilfe der verfassungstreuen Bevölkerungskreise aus Stadt und Land unter schweren Kämpfen unterdrückt worden“, konnte schließlich die Landesregierung der Republik Gotha verkünden.

Vom 13. bis 15. März erinnert der Verein Weimarer Republik mit öffentlichen Schauspielszenen in 18 deutschen Städten an die Ereignisse. Thüringen ist bundesweit mit zwei Stationen vertreten, eine davon ist Gotha. Die Schauspielszenen sind hier am Freitag, 13. März, 15 Uhr, am Bahnhofsvorplatz zu erleben. Der Eintritt ist frei.