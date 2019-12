Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Erlebnislauf mit GutsMuths in Schnepfenthal

Am Silvestertag setzt sich der Leiter der GutsMuths-Gedächtnishalle und Sportsfreund Kamen Pawlow wieder eine Perücke auf und zieht sich den Gehrock über – so wie einst Johann Christoph Friedrich GutsMuths. Seit 2008 schlüpft Pawlow in diese Rolle und bietet dem traditionellen Erlebnislauf rund um die Gedächtnishalle in Schnepfenthal ein besonderes Flair. Start ist 10 Uhr. Angeboten werden drei Strecken: zwölf Kilometer Cross, sieben Kilometer Wanderung und 1,7 Kilometer für Kinder. Jeder kann an dem Erlebnislauf teilnehmen. Erwachsene zahlen fünf Euro Startgebühr. Der Erlös kommt dem Kinderhospiz in Tambach-Dietharz zugute. Auch in diesem Jahr rechnen die Veranstalter mit 250 Teilnehmern.