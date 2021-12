Erneut mehrere Corona-Todesfälle im Kreis Gotha

Kreis Gotha. 4204 Menschen sind aktuell im Kreis Gotha an Covid-19 erkrankt

Den zweiten Tag in Folge sind im Kreis mehrere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona zu beklagen. Am Mittwoch waren es vier innerhalb eines Tages, am Dienstag sechs. Die Zahl der Corona-Toten seit Ausbruch der Pandemie steigt damit auf 323.

Es sind 275 positiv getestete Personen neu erfasst worden, am Vortag waren es ihrer 195. Damit geht die Zahl der Infizierten pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen im Kreis Gotha weiter in die Höhe auf 1418,7. Am Dienstag lag sie bei 1358,5.

Am Mittwoch galten 4204 Menschen als an Covid-19 erkrankt. Das sind 275 mehr als Dienstag. Von ihnen werden 91 in einem der beiden Krankenhäuser im Kreis Gotha behandelt, 15 davon auf einer Intensivstation – ein Patient mehr gegenüber dem Vortag. Lediglich ein Infizierter ist innerhalb eines Tages als genesen gemeldet worden.

30 Corona-Fälle sind in den zurückliegenden sieben Tagen in eines der beiden Krankenhäuser im Kreis eingeliefert worden. Die Hospitalisierungsinzidenz pro 100.000 Einwohner liegt nun bei 22,8. Vor einer Woche betrug sie 30,5.

Der Sieben-Tage-R-Wert, wie viele Menschen eine infizierte Person im Mittel ansteckt, ist im Kreis Gotha gegenüber dem Vortag von 1,5 auf 1,6 gestiegen.