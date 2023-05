Erst Tee, dann Medikamente

Fragen Sie Professor Schunk zu Baldrian, Hopfen oder Melisse

Ein Tag, am besten jeder Tag sollte friedlich und ruhig ausklingen. Oft sind äußere Umstände wie Licht, Lärm, Lage, Zimmertemperatur (idealerweise 18 bis 20 Grad Celsius) einfach zu regulieren. Der Fernseher im Schlafzimmer und zu spätes Abendessen nach 19 Uhr können auch stören.

Man kann ein warmes Fußbad nach Pfarrer Kneipp machen, einen Beruhigungstee trinken, leichte Lektüre genießen, sanfte Musik hören. Weniger passend sind laute Partys oder anregende Gespräche.

Bevor man zu Medikamenten greift, deren Wirkung nicht selten bis in den Folgetag hinein anhält und einen dumpfen Kopf hinterlassen kann, sollte man es mit einer Tasse Kräutertee versuchen. Dazu genügt es, einen Teelöffel voller Baldrian, Hopfen oder Melisse in einer Tasse mit heißem Wasser zu überbrühen. Auch Waldmeister, Passionsblume, Johanneskraut und Lavendel fördern den Schlaf. Es gibt sie in der Apotheke als Öle.

Warme Füße sind eine natürlicher Schlafhelfer. Deshalb sind auch Bettsocken aus Wolle nicht zu verachten.

Leichte natürliche Beruhigungs- und Einschlafmittel aus der Naturheilkunde können selbst gewählt werden. Das trifft zu für Neurexan und Passionsblume (Liora). Auch das menschliche Schlafhormon Melatonin gibt es als Einschlafhilfe.

Stärkere Mittel wie Zopiclon (Ximovan) und Zolpidem (Stilnox) oder auch Durchschlafmittel wie Benzodiazepin-Derivate und Hypnotika wie Ardeytropin kann nur der Arzt verordnen. Sie sollten ungefähr eine Stunde vor dem Schlafengehen eingenommen werden. Die stärkeren Mittel unterliegen der ärztlichen Kontrolle und sollten nicht länger als vier Wochen eingenommen werden.

Ich wünsche einen guten, ruhigen Schlaf mit einer Dauer von mindestens sechs bis sieben Stunden ohne Albträume und mit einem frohen Erwachen.