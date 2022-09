Erste Gothaer zu Botschaftern der Europeade 2023 ernannt

Auf den Aufruf zur Suche nach Botschaftern für die Europeade 2023 in Gotha hatten sich dutzende Menschen gemeldet. Sie nehmen nun ihre Arbeit auf und erhielten dafür am Donnerstag Urkunden.

Gotha. 5000 haben sich bereits zu dem Folklorefestival im kommenden Jahr angesagt. Die Stadt Gotha hofft auf größere Strahlwirkung durch Botschafter.

Wer Mitte Juli 2023 noch eine Unterkunft in Gotha reservieren will, muss schnell sein. Viele Gäste haben sich bereits für die Europeade angekündigt und die Hotels der Stadt sind entsprechend gut gebucht. Mehr Werbung wünscht sich die Stadtverwaltung dennoch für das Folklorefest, und zwar durch ihre Botschafterinnen und Botschafter. Der ersten hat Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD) am Donnerstagvormittag mit der Übergabe einer Urkunde berufen.

Gotha und der Thüringer Landestrachtenverband sind die Veranstalter der 58. Europeade, dem größten Trachten- und Folklorespektakel in Europa. Bereits jetzt laufen intensive Vorbereitungen dafür. Die Veranstalter setzten große Bedeutung in das Gemeinschaftsereignis, das in Zeiten von Krieg und großer Verunsicherung viele Nationen unter dem Friedenstein zusammenführt.

Der Friedenstein ist nicht nur ein markanter Punkt in der Stadt, sondern auch das, was die Botschafter der Europeade in den Händen halten, nachdem sie 58 Euro an die Veranstalter gespendet haben. So kann auch jetzt noch jeder und jede zum Europeade-Botschafter werden. Rund 20.000 Euro seien so innerhalb von zwei Monaten zusammengekommen.