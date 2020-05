Der Klosterhof in der Tambacher Straße wird vorraussichtlich wieder als Wahllokal genutzt.

Erste Kandidaten in Georgenthal bereit zum zweiten Anlauf

Alles auf Anfang heißt es bei der Bürgermeister- und Gemeinderatswahl für die seit dem ersten Januar gebildete Landgemeinde Georgenthal. Die Corona-Krise war kurz vor dem Wahltermin dazwischen gekommen. Nun müssen sich Kandidaten neu von ihren Parteien oder Wählervereinigungen nominieren lassen oder als unabhängige Einzelkandidaten wieder Unterschriften sammeln. Bis Anfang Juli können noch Wahlvorschläge eingereicht werden. Am 6. September gibt es den nächsten Wahl-Anlauf. Das Team um Sandy Frank, die nun viel länger als gedacht kommissarische Bürgermeisterin ist, muss wieder Wahlhelfer finden, Wahllokale ausweisen und Unterlagen prüfen. Der parteilose Achim Seeber, einer der drei bisherigen Kandidaten, überlegt noch, ob er wieder antritt. Der langjährige Vorsitzende der Verwaltungsgemeinschaft Apfelstädtaue mit Hauptsitz in Georgenthal, die sich nun mit dem Leinatal zur Gemeinde Georgenthal verbunden hat, ist kurzfristig als Bauamts-Leiter eingesprungen, da Steffen Kämmerer (SPD), der Leiter des Bauamtes in der ehemaligen Gemeinde Leinatal, sich erfolgreich auf eine Stelle beim Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Schilfwasser-Leina beworben hatte und diese nun auch antreten musste. Der Einsatz für Seeber sollte drei Wochen dauern, nun wurden Monate daraus.

