Erste Loipen im Gothaer Land gezogen

Tambach-Dietharz. Derzeit liegen 45 Zentimeter in den Kammlagen des Thüringer Waldes. Der Liftbetrieb startet in Oberhof und Brotterode.

Mit viel Schnee, präparierten Loipen, Pisten, Rodelhängen und Winterwanderwegen geht es in das erste Adventswochenende. Derzeit liegen 45 Zentimeter in den Kammlagen des Thüringer Waldes und zirka 20 in den Tallagen, teilt Maja Reumschüssel vom Regionalverbund Thüringer Wald am Freitag mit. Die Schneebedingungen sind so gut, dass in allen Wintersportorten von Ost nach West im Thüringer Wald Strecken präpariert werden – im Kreis Gotha die Loipe 30 Nesselberg - Tambach-Dietharz.

Derzeit sind 83 Langlaufstrecken im Thüringer Wald auf 553 Kilometer präpariert. Am Wochenende werden voraussichtlich weitere Strecken dazu kommen. Oberhof eröffnet am Freitag die alpine Wintersportsaison und ist ab jetzt täglich von 9.30 Uhr bis 16.30 Uhr geöffnet. Auch in Brotterode startet der Liftbetrieb, Samstag und Sonntag 10 bis 16 Uhr, an der Golfwiese in Oberhof 10 bis 17 Uhr.