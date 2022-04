Erste Palmen für „GOTHAsür“

Die Spender der Palmen sind zugleich Gießpaten. Im Bild: Isabell Freund für die Goethe-Apotheke, Gerrit Jeron für den „Tempel of Cult", Johannes Duparré für die gleichnamige Tanzschule, Manuela Seibt für das „Barrique", Katrin Neumann für das Kaufhaus Moses sowie Maya Neumann und Sebastian Pohl für die Kultourstadt-GmbH (von links) mit den passend bedruckend Gießkannen. Zudem werden Café Kanne, Augenoptik Helmvoigt und Verwebtes das Gießen und das Sauberhalten der Pflanzen in der warmen Jahreszeit übernehmen

Gotha. Spendenaktion des Gewerbevereins Gotha bringt 4.800 Euro für exotisches Grün in der Innenstadt ein.

Der Gewerbeverein Gotha hat in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung und der Kultourstadt Gotha Spenden für Palmen an der „Gothasür“ in der Innenstadt gesammelt. Am Mittwoch wurden 15 chinesische Hanfpalmen im Gesamtwert von 4.800 Euro übergeben. Florist Walter Heyn, der die 1,80 Meter großen Pflanzen bezogen hat, setzte sie in die Pflanztöpfe. Viele Spender wollen Patenschaft und das Gießen der Pflanzen zu übernehmen, teilt die Stadt mit.