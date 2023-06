Erste Schüler im Fachbereich Gebäudetechnik

Leon Bäumler, Leon Peukert und Björn Moritz (von links) absolvieren am Gothaer Berufsschulzentrum "Hugo Mairich" eine Ausbildung in der Gebäudetechnik. Hier müssen sie unter wachsamen Augen ihres Fachlehrers Jens Adam an einer Installationswand ihr gelerntes Wissen anwenden.

Gotha. Im Berufsschulzentrum „Hugo Mairich“ Gotha wurde ein neuer Fachbereich Gebäudetechnik aufgebaut.

Vorsichtig nimmt Leon Peukert die Lötflasche in die Hand und entzündet sie mit einem Streichholz, während Björn Moritz und Leon Bäumler die Sicherheitsmatte festhalten, damit während dem Löten nichts passiert. Denn Sicherheit ist schließlich das oberste Gebot. Doch die drei Schüler machen das nicht zum ersten Mal.

Ihr Fachlehrer Jens Adam vom Berufsschulzentrum „Hugo Mairich“ Gotha und Schulleiter Uwe Kirschberg sind begeistert von der Arbeit, die die Drei in kurzer Zeit zeigen. Schließlich mussten sie nur ein paar Rohre zusammenheften, die eigentlich unwesentlich auseinander waren.

Die drei Schüler gehören zu einer Klasse, die in der vergangenen Woche bereits ihre praktische Prüfung erfolgreich abgelegt haben. „Es waren einmal insgesamt sechs Prüflinge, diese drei sind übrig geblieben“, sagt Adam, der als Fachlehrer für Sanitär-, Heiz- und Klimatechnik für den Ausbildungsbereich zuständig ist.

Wie Schulleiter Kirschberg bestätigt, will das Berufsschulzentrum mit dem neuen Fachbereich Gebäudetechnik etwas Neues ausprobieren. Die Bewerber sind vorwiegend Schüler mit einem Hauptschulabschluss. „Sie machen bei uns ihre schriftliche Prüfung in Mathematik, Englisch, Deutsch und Technik“, sagt Kirschberg.

Zwei Jahre dauert die Ausbildung in der Gebäudetechnik. Der erste Jahrgang erhält in diesem Jahr seinen Abschluss und zwar am 7. Juli. Im Klartext: Leon Bäumler, Björn Moritz und Leon Peukert in der Ausbildung Gebäudetechnik erhalten.

Unterstützung vonLand und Landkreis

Der größte Teil der Schüler komme aus dem Landkreis Gotha, bestätigt Schulleiter Kirschberg. „Wir haben eigens für den neuen Fachbereich Werkstattkabinette eingerichtet. Die Schüler erhalten Grundlagenkenntnisse“, so Uwe Kirschberg. So können die Schüler Praktika in Betrieben machen.

In diesem Jahr sollen vier neue Lehrer eingestellt werden. Wie der Schulleiter betont, gebe es Unterstützung durch den Landkreis Gotha und dem Bildungsministerium.