Erster Schnee auf dem Inselsberg

Endlich hat es auf den Gipfeln des Thüringer Waldes geschneit. Am Dienstag, 4. Februar, war auch der Inselsberg weiß. Das nutzten Jonas (links) und Lara aus Berlin für eine Rodelpartie. Sie machen Winterferien in Tambach-Dietharz. „Wir haben gar keine Schlitten mitgenommen, weil wir nicht mit Schnee gerechnet haben, aber die Wirtin unserer Ferienwohnung hat uns welche rausgestellt", freute es auch Ilka Löwe, die Oma der beiden Kinder. Sollte der Schnee liegen bleiben, wollen Jonas und Lara auch in den nächsten Tagen rodeln gehen, am liebsten wieder am Beginn des Abfahrtshanges auf dem Inselsberg, wo viel Platz ist. Denn für Skifahrer und den Lift reicht der Schnee noch nicht.