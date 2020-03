Das ehemalige Pfarrhaus in Wangenheim ist der Veranstaltungsort.

Wangenheim. Der Kugelstoßer Andy Dittmar ist am 13. März in Wangenheim zu Gast.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Erzählcafé mit Musik

Das Erzählcafé in Wangenheim im Meister-Eckhart-Haus am Kirchberg 2 lädt für den Freitag, 13. März, zum Gespräch mit dem Gothaer Weltklasse-Kugelstoßer Andy Dittmar ein. Ab 19.07 Uhr gemäß dem Motto der Erzählcafé-Reihe „Sieben nach Sieben“ kann man in „gespannter Atmosphäre bei Musik, Getränken und Snacks“ viel aus dem bewegten Leben Dittmars erfahren und Fragen stellen. Den Abend moderiert Jürgen Dölz, der gemeinsam mit Oliver Bonsack als Folk-Duo „An Beal Bucht“ auftreten wird. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht, teilen die Veranstalter mit.