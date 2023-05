Romy Döbel und Kevin Eppers zeigen Flyer und das Plakat für den Hüllrock am 20. Mai. Sie gehören zum Rock- und Metal-Verein Rynnestyg 1916, der zum zweiten Mal eine Rocknacht im Kurpark Hüllrod in Finsterbergen organisiert.

Es wird laut im Kurpark: Hüllrock in Finsterbergen

Finsterbergen. Rock- und Metalverein Rynnestyg 1916 präsentiert dort, wo sonst Blasmusik erklingt, vier Bands zur Rocknacht.

Die Saison im Kurpark Hüllrod im Friedrichrodaer Ortsteil Finsterbergen wird mit der Heimatkapelle – den Blasmusikanten des Ortes – am Pfingstsonntag eröffnet. Aber schon eine Woche zuvor, am 20. Mai, sind Bühne und Park Schauplatz eines musikalischen Ereignisses: Der Verein „Rynnestyg 916 Rock & Metal“, der seinen Sitz in Bad Tabarz hat, lädt zum Hüllrock ein – einer Rocknacht, die um 17.30 Uhr beginnen wird.

„Die Premiere im Oktober des vergangenen Jahres an gleicher Stelle war so gut angekommen, dass wir eine Neuauflage wagen. Wir haben dafür auch grünes Licht und Unterstützung von der Stadt Friedrichroda bekommen“, sagt Kevin Eppers, der Vereinsvorsitzende. Die Kritik an der Technik, die beim ersten Mal nicht so gut funktionierte, habe sich der Verein zu Herzen genommen. „Das wird diesmal besser“, versichert Eppers. Spielen werden die Bands „Theodor Strom“ mit Stephan Graf (auch bekannt von „Double Vision“), „Grimgod“, „Barmy Rote“ und „Mona Lisa“.

Eintrittskarten gegen Spende

Erneut würden keine Eintrittskarten verkauft, sondern es werde eine Spendenbox aufgestellt. „Wir nennen wieder den Preis, den ein Ticket in etwa kosten würde, und die Besucher können selbst entscheiden, ob ihnen die Rocknacht das wert ist. Sie können gern auch mehr geben“, so Eppers. Für die Rocknacht am 20. Mai wären das 20 Euro.

Denn der Erlös der Veranstaltung, der auch über Einnahmen bei der Versorgung mit Speisen und Getränken erzielt werde, soll der Arbeit des Rynnestyg 916-Vereins zugute kommen. Der Name ist übrigens Tabarzer Dialekt für Rennsteig, und die 916 steht für den 916 Meter hohen Inselsberg. Zweck des Vereins ist es, gerade im ländlichen Raum für mehr Konzerte zu sorgen, Bands aber auch mit Probemöglichkeiten und Equipment zu helfen.

Kevin Eppers, Musiker in der Band „Palewood“, hatte deshalb mit neun Gleichgesinnten im November 2019 den Verein gegründet. „Das war Pech vom Zeitpunkt her, weil mit Corona kurz darauf erst mal alles zum Erliegen kam“, sagt er rückblickend. Entmutigen lassen hätten sie sich aber nicht. „Inzwischen haben wir schon 40 Mitglieder. Sie kommen unter anderem aus Erfurt, Arnstadt, Ruhla, Gotha, Tabarz, Waltershausen, Friedrichroda, Ohrdruf, Tambach-Dietharz und sogar aus dem Hunsrück.“

Einmal im Jahr werden wandernd Musik-Netzwerke geknüpft

Bei einer Tour, die frei nach einem Iron-Maiden-Song als Run auf die Hügel thematisiert ist, würden einmal im Jahr wandernd Netzwerke geknüpft – mit gemütlichem Ausklang am Vereinsdomizil, „was Gleichgesinnte über Thüringen hinaus zu uns bringt“, so Eppers. Das sei hilfreich auch für ein weiteres Projekt: „Wir sammeln Aufnahmen, Flyer, Fotos, T-Shirts und Plakate aus den vergangenen 30 Jahren, um ein Archiv der Musikerszene rund um den Inselsberg aufzubauen. Das möchten wir später gern mal in einer Ausstellung präsentieren.“

Die Band „Theodor Strom“ übrigens, die beim Hüllrock spielt, gibt es überhaupt nur wegen des Rynnestyg-Vereins. Kevin Eppers: „Die Musiker haben sich bei uns getroffen und wagen zusammen etwas Neues. Unsere Idee von einem Netzwerk für Musiker rund um den Inselsberg scheint also zu funktionieren.“

Informationen zur Rocknacht in Finsterbergen

Die Veranstaltung Hüllrock findet am Samstag, dem 20. Mai, im Kurpark Hüllrod in Finsterbergen statt.

Veranstalter ist der Rock- und Metal-Verein Rynnestyg 916.

Beginn ist um 17.30 Uhr.

Es treten vier Bands auf: Theodor Strom, Grimgod, Barmy Rote und Mona Lisa.

Statt Eintrittsgeld wird um eine Spende für den Verein gebeten. Als Orientierung gelten 20 Euro, die ein Ticket kosten würde.

Besucher sollen die Parkplätze am Schwimmbad und in der Straße Am Dorfteich nutzen.

Für die Versorgung des Publikums sorgen die Vereinsmitglieder selbst mit Getränken und Gegrilltem vom Rost.