Etwas mehr Arbeitslose im Landkreis Gotha

Die Agentur für Arbeit in Gotha hat ihren Sitz an der Schönen Aussicht 5. (Archiv)

Gotha. 910 freie Stellen gibt es im Bestand der Arbeitsagentur. Die Arbeitslosenquote im Landkreis Gotha beträgt 5,5 Prozent.

Die Arbeitsmarktsituation in Mittelthüringen ist auch zu Herbstbeginn stabil, teilt die Agentur für Arbeit mit. Es hätten mehr Menschen eine Beschäftigung aufgenommen, als entlassen wurden. „Neben den wirtschaftlichen Belastungen der Unternehmen nehme ich in Gesprächen nach wie vor wahr, dass es für sie aktuell eine wichtige Aufgabe ist, geeignete Mitarbeiter zu finden“, so erläutert Irena Michel, Leiterin der Agentur für Arbeit Thüringen Mitte.

Die Arbeitslosigkeit ist im Landkreis Gotha im September 2023 gesunken, heißt es weiter. 4005 Menschen seien arbeitslos gemeldet. Das waren 156 Personen oder vier Prozent weniger als im August, aber 373 Menschen beziehungsweise 10 Prozent mehr als vor einem Jahr.

Unternehmen suchen weiterhin Mitarbeiter

Die Arbeitslosenquote sei um 0,2 Prozentpunkte gesunken und betrage aktuell 5,5 Prozent. Vor einem Jahr habe sie bei 5,1 Prozent gelegen. Im Bereich des Jobcenters habe man 2429 Arbeitslose registriert, 48 weniger als im Vormonat, aber 120 mehr als vor einem Jahr.

Durch das Jobcenter seien 61 Prozent aller Arbeitslosen betreut worden. Im vergangenen Monat hätten sich insgesamt 782 Personen arbeitslos gemeldet. Davon sei knapp die Hälfte direkt aus Erwerbstätigkeit gekommen.

Die Unternehmen würden weiterhin Mitarbeitende suchen. 223 Stellen wurden im September der Agentur für Arbeit neu gemeldet. Das waren 19 mehr als im Vormonat und acht mehr als vor einem Jahr. Die meisten freien Stellen habe es in fertigungstechnischen Berufen, in Verkehrs- und Logistikberufen, sowie in Lebensmittel- und Gastgewerbeberufen gegeben. Aktuell befanden sich damit 910 freie Stellen im Bestand der Arbeitsagentur.