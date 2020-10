Europäisches Geld für den Landkreis Gotha

Der Heimatverein Ingersleben wünscht sich für sein Heimatmuseum Renovierungen und eine Küche, denn es ist ein wichtiger Treffpunkt im Ort. Wenn im nächsten Jahr das Schloss Ehrenstein in Ohrdruf wieder eröffnet, soll nebenan ein Caravan-Stellplatz mit den derzeit üblichen Anschlüssen fertig sein. Die Diakonie für den Landkreis Gotha will neben dem Pflegestift Geizenberg in Waltershausen einen Sinnesgarten bauen, zu dem ein Café gehört. Friedrichroda möchte Wegweiser erneuern und durch digitale Informationsangebote ergänzen. In Friedrichroda und in Finsterbergen, einem Ortsteil der heilklimatischen Kurstadt, sollen Informationspunkte mit berührungsempfindlichen Bildschirmen aufgestellt werden.

Ein ungenutztes Gebäude am Pflegestift Geizenberg wird zum Café ausgebaut. Es soll zum künftigen Sinnesgarten gehören. Foto: Peter Riecke Das sind vier Projekte, für die am Donnerstag in der bereits fertiggestellten Bibliothek im Schloss Ehrenstein symbolische Schecks übergeben wurden. 3.687,91 Euro erhält der Heimatverein, 129.490.09 Euro die Stadt Ohrdruf, 117.112 Euro die Diakonie und 94.022,50 Friedrichroda. Für alle Projekte ist ein Eigenanteil aufzubringen, aber ohne die Förderung aus dem Landwirtschaftsfonds der Europäischen Union, teilweise ergänzt durch Mittel des Freistaates Thüringen, wären sie häufig nicht oder nur verzögert umsetzbar. Die Freude bei Bürgermeistern und Vertretern der Projekte war entsprechend groß. Für Ingersleben nahm Gerald Lengyel, der Vorsitzende des Heimatverein, den Förderscheck entgegen. Für Ohrdruf tat es Bürgermeister Stefan Schambach (SPD), für das Waltershäuser Projekt Kathrin Scharffenberg, die Geschäftsführerin des Josias Löffler Diakoniewerk Gotha, Betreiber des Pflegestiftes und für Friedrichroda tat dies Bürgermeister Thomas Klöppel (parteilos). Sie alle hatten Mitarbeiter zu der kleinen Veranstaltung mitgebracht, die sich federführend um die Projekte und Anträge kümmerten. Kleinere Projekte werden bis zu 75 Prozent gefördert Insgesamt sind es 25 Projekte, die in der aktuellen Förderperiode Geld erhalten. Sie reichen thematisch von Tourismus über Ehrenamt und Dorfgemeinschaft bis zu regionalen Produkten und Naturschutz und betreffen den Landkreis Gotha, den Ilm-Kreis und ländliche Gebiete am Rande der Landeshauptstadt Erfurt. Kleinere Projekte von Vereinen werden bei einer Investition bis 5000 Euro mit 75 Prozent gefördert und dürfen auch Teile des Projektes fachlich in Eigenleistung umsetzen. Die Entscheidung über die Förderwürdigkeit bereitet die Regionale Aktionsgruppe Gotha — Ilm-Kreis — Erfurt (RAG) vor, ein eigens zu diesem Zweck gegründeter Verein, deren Vorsitzender Rainer Zobel eine kurze Ansprache hielt. Fachlich werden die Mitglieder der RAG von der Thüringer Landgesellschaft beraten und unterstützt. Bewilligungsstelle ist das Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und ländlichen Raum in Gotha. Das europäische Programm der Förderungen heißt „Leader“ und steht auf Französisch für „Liaison entre actions de développement de l’économie rurale“ (Verbindung zwischen Aktionen zur Entwicklung der ländlichen Wirtschaft). Zobel erörtert auf Nachfrage, es gäbe in der Regel mehr Projekte als Fördermittel und man müsse manches auch ablehnen. Aber es komme auch vor, dass es noch einen finanziellen Nachschub gebe. Dann sei es gut, noch Projekte zu haben. Zobel ruft auf, sich am neuen Projektaufruf der RAG zu beteiligen. Dieser läuft noch bis 31. Dezember. Wer eine Idee zur Entwicklung des ländlichen Raumes hat, solle Kontakt mit dem Leader-Management Kontakt per E-Mail: kontakt@rag-gotha-ilm-kreis-erfurt.de oder unter Telefon: 0361/4413216 aufnehmen. Weitere Informationen auf der Internetseite rag-gotha-ilm-kreis-erfurt.de.