Europeade in Gotha: Platon und Ramelow im Team?

Gothas Stadtschreiber Thomas A. Herrig lässt sich von einem prominenten Europeade-Besucher zu einem Gedankenspiel inspirieren.

Das Eröffnungskonzert der 58. Europeade, musikalisch hochwertig gestaltet durch die Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach, hat die Stadt nicht nur sicht- und hörbar begeistert, sondern auch Anlass gegeben zu einer brisanten Frage: Brauchen wir Philosophenherrscher?

Denn ginge es – in eigenen Worten – nach „Aushilfsdirigent“ und Ministerpräsident Bodo Ramelow, der hier kurzerhand selbst zum Taktstock greift und den Radetzky-Marsch schwungvoll dirigiert, lautete die Antwort wohl sicher: Ja! Gleich nach Rückgabe des von Maestro Huber geborgten Taktstocks dreht dieser sich zum Publikum, heiter gestehend: „…und der Dirigent wird in Zukunft die Regierung übernehmen. Also wenn’s eng wird, wir können uns die Arbeit einteilen!“

Rollentausch auf großer Bühne eröffnet neue und alte Perspektive

Wer diese Szene miterlebt hat, bleibt eventuell so inspiriert zurück, wie ich, denn der kleine Rollentausch auf der großen Bühne vor dem historischen Rathaus eröffnet der deutschen Politik eine ganz neue, alte Perspektive. Neu deshalb, weil die Vorstellung, dass Thüringen künftig vom Spitzenduo Ramelow und Markus Huber, Chefdirigent der Philharmonie, geführt wird, verblüfft und überrascht. Alt, weil diese Idee eigentlich schon von Platon stammt: Der berühmte Philosoph aus Athen denkt in seiner Schrift „Politeia“ über den idealen Staat nach – und setzt an dessen Spitze einen Philosophenherrscher. Also einen, der nicht nur die Kunst der Macht, sondern auch die Künste selbst versteht, idealerweise Philosoph ist, umfassend ausgebildet, sogar in Astronomie und Mathematik. So gestärkt soll dieser prototypische Anführer ganz anders mit Krisen und Konflikten umgehen können – sie am besten gar nicht erst entstehen lassen.

Dass länderübergreifende Gemeinschaftsverständigung jedenfalls durch Kunst, Musik, mitmenschliche Verbundenheit, verwurzelt in unterschiedlichsten Traditionen, gelingen kann: Beweist die Europeade 2023 in Gotha! Mit Platon und inspiriert durch Ramelow fordere ich deshalb auf, folgende Idee zu prüfen: Thüringen, vielleicht die ganze Bundesrepublik, sollte in Zukunft von Führungsduos regiert werden, bestehend aus 1. Politiker / Politikerin und 2. Musiker / Musikerin (Philosophen sind auch ok). Und dann werden alle Entscheidungen nur noch im gemeinsamen Nenner zwischen Kunst und Macht getroffen.

Wo wir da hinkommen, würden wir einem solchen, natürlich auch humorvoll gemeinten Vorschlag folgen? Gilt es herauszufinden! Wagen wir einen (Denk-)Versuch.

Der Kulturjournalist Thomas A. Herrig ist Gothas Stadtschreiber und Kurd-Laßwitz-Stipendiat im Jahr 2023. Er schreibt wöchentlich eine Kolumne für unsere Zeitung.