Evangelische Grundschule in Gotha hat noch einige freie Plätze für kommendes Schuljahr

Gotha. Kindergartenkinder können die Evangelische Grundschule in Gotha gemeinsam mit Eltern oder Großeltern erkunden. Für Kinder, die im Schuljahr 2025/26 eingeschult werden, beginnt der Anmeldezeitraum.

Zum Tag der offenen Tür lädt die Evangelische Grundschule An der Wolfgangwiese 17-19 für Mittwoch, den 8. November, von 16 bis 18 Uhr ein. Kindergartenkindern soll die Gelegenheit geboten werden, die Schule gemeinsam mit Eltern oder Großeltern zu erkunden. In verschiedenen Stationen gibt es viel zu entdecken und zu erleben, heißt es in einer Mitteilung der Schule. Besonders Kinder, die im Schuljahr 2025/26 eingeschult werden, sollen angesprochen werden. Für sie beginnt der Anmeldezeitraum. Es gibt noch einige Schulplätze für das kommende Schuljahr, wird weiter mitgeteilt.

Die Schule versteht sich als christliche Lebensgemeinschaft von Kindern, Eltern und Pädagogen.