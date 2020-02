Evangelische Regelschule hat sich in Gotha etabliert

Zu ungewöhnlicher Stunde herrschte am späten Freitagnachmittag viel Betrieb in den Räumen der Evangelischen Regelschule Gotha. Wie jedes Jahr in der Woche nach den Winterferien stellte die Schule möglichen künftigen Schülern und deren Eltern ihr Konzept vor. Dafür waren derzeitige Schüler, Lehrer und auch Eltern im Einsatz.

Individuelle Förderung durch Freiarbeit

Die Fünftklässlerinnen Amalia (10) und Safiya (11) waren als Lotsen unterwegs, beantworteten Fragen von Besuchern oder führten sie zum gewünschten Ziel. „Wir gehen gern hier zur Schule“, erzählen die beiden Mädchen. „Denn wir haben hier sehr nette Lehrer.“

Dass sich die Kinder beim Lernen wohlfühlen, sei ein wichtiges Anliegen der Evangelischen Regelschule. „In jeder Klasse gibt es einen Klassenlehrer plus einen Erzieher oder einen Sonderpädagogen. Man hat die Gemeinschaft besser im Blick. So lassen sich Probleme schneller erkennen und beheben“, sagt Sandra Diersch, die Schulleiterin.

Mit 34 Pädagogen für derzeit 250 Schüler sei vieles möglich, auch das Lernen in kleinen Gruppen. „Wir orientieren uns am Jenaplan-Konzept mit Freiarbeit und passen es an unsere Bedürfnisse an. So können wir viele Kinder individuell fördern.“ Dazu tragen auch vier Projekttage pro Schuljahr bei.

Bewusstsein für Umweltschutz schaffen

Als Fair-Trade-Schule werde darauf geachtet, möglichst nur regionale oder fair gehandelte Produkte zu verwenden, Einweggeschirr zu vermeiden und ein Bewusstsein für die Umwelt zu vermitteln. Jedes Jahr sammeln Schüler der Evangelischen Regelschule zum Beispiel Müll am Wilden Graben ein, der nicht weit entfernt ist.

Großer Wert werde auch auf die Berufswahlvorbereitung gelegt. „Das beginnt mit einem Sozialpraktikum in der siebten Klasse und wird mit Betriebspraktika in den folgenden Schuljahren fortgesetzt“, erklärt Sandra Diersch. Die Firmen Velux und Continental seien Kooperationspartner der Schule. „Continental ermöglicht unseren Neuntklässlern jedes Jahr ein Bewerbertraining, das viel bringt“, so die Schulleiterin.

Bewerbungsschreiben würden schon ab Klasse sieben geübt. Kalkulation und Verantwortung lernen die Kinder außerdem, wenn sie jeweils für ein halbes Jahr in einer Schülerfirma einmal pro Woche fürs Frühstück von Schülern und Lehrern verantwortlich sind. „Dabei bekommen sie aber auch Unterstützung von Eltern“, sagt Sandra Diersch.

Neubau zum nächsten Tag der offenen Tür zu besichtigen

Seit der Schulgründung im August 2009 leitet sie die Schule, die mit 26 Schülern gestartet ist. „Anfangs hatten wir es schwer. Inzwischen sind wir aber als weiteres Bildungsangebot in Gotha akzeptiert“, ist die Erfahrung von Sandra Diersch. Stolz zeigt sie nach nebenan, wo der Rohbau des neuen Schulgebäudes gewachsen ist. „Es werden bereits die ersten Fenster eingebaut“, freut es die Schulleiterin.

In einem Jahr soll der Neubau bezogen werden, ehe in einem zweiten Bauabschnitt die Turnhalle saniert und auch noch eine Mensa entstehen soll. Sandra Diersch: „Zum nächsten Tag der offenen Tür sehen wir uns im Neubau.“