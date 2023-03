Evergreens begeistern Zuhörer in Schnepfenthal

Schnepfenthal. Das Gothaer Klarinetten-Quartett konzertiert im historischen Betsaal der Salzmannschule Schnepfenthal.

Im gut besuchten Historischen Betsaal der Salzmannschule Schnepfenthal hat am Sonntag das Gothaer Klarinetten-Quartett der Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach ein abwechslungsreiches Programm in stimmungsvollen Bearbeitungen präsentiert. Anna Erchinger, Horst Endter, Aurélien Paulin und Stefan Happ (von links) spielten dabei Werke von Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Ferenc Farkas, Claude Debussy und George Gershwin. Besonders gut kamen beim Publikum Evergreens wie „Mein kleiner grüner Kaktus“, „When I get Older“ und „Petite Fleur“ sowie die Zugaben „Take Five“ und „Danny Boy“ an.