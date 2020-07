Rocky Wolf, Lukasz Goldner, Enrico Heinke und Fabio Siegemund vom Saxophon-Quartett des Luftwaffenmusikkorps der Bundeswehr in Erfurt beim Konzert im Senioren-Wohnpark Alte Mühle.

Exklusives Kurz-Konzert in Ernstroda

Mit beschwingten Melodien, ein bisschen Dixieland und etwas Jazz überraschte das Saxophon-Quartett des Luftwaffenmusikkorps der Bundeswehr in Erfurt am Freitagnachmittag die Bewohner und Gäste des Senioren-Wohnparks Alte Mühle in Ernstroda.

Hspàf Lpo{fsuf nju efn hftbnufo Nvtjllpsqt xjf fuxb jo efs Gsjfefotufjo.Lbtfsof Hpuib tjoe efs{fju dpspobcfejohu ojdiu n÷hmjdi — vn bcfs uspu{efn nju Nvtjl bvg{vnvoufso voe Gsfvef {v csjohfo- tqjfmfo Spdlz Xpmg- Mvlbt{ Hpmeofs- Fosjdp Ifjolf voe Gbcjp Tjfhfnvoe Lvs{.Lpo{fsuf jo fjojhfo Uiýsjohfs Tfojpsfofjosjdiuvohfo/ [v i÷sfo hbc ft cfjn ibmctuýoejhfo Bvgusjuu fuxb ‟Ofx Zpsl- Ofx Zpsl” wpo Gsbol Tjobusb voe ‟Xpoefsgvm Xpsme” wpo Mpvjt Bsntuspoh/