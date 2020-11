Experten sind gegen gebührenfreies Parken in Gothas Innenstadt

In Gothas Altstadt sollten generell Parkgebühren bezahlt werden, von Montag bis Samstag. Außerdem sollte es keine Brötchentaste für unentgeltliches Kurzzeitparken geben. Das schlägt das Planungsbüro SVU aus Dresden der Stadt vor. In deren Auftrag haben die Dresdner ein Parkraumkonzept erstellt. Ob es umgesetzt wird, entscheidet der Stadtrat am Mittwoch, 11. November, während der Sitzung in der Stadthalle. Das Planungsbüro kommt zu der Schlussfolgerung, dass bestehende Zeitbeschränkungen für gebührenfreies Parken nicht die nötige Lenkung des Autoverkehrs erzielen. Künftig sollten auf dem Hauptmarkt keine Parkmöglichkeiten im öffentlichen Bereich vorgesehen werden, schlägt SUV vor, ferner eine Erhöhung der Gebühren um 20 Cent pro angefangene 20 beziehungsweise 30 Minuten.

Die letzte Anpassung der Parkgebühren liege etwa sieben Jahre zurück. Die Flächen des ehemaligen Busbahnhofs am Mohren (ZOB) sollten unbewirtschafteter Parkplatz werden, parallel dazu die Gebührenpflicht für den Parkplatz am Busbahnhof aufgehoben werden. Für die dortige westliche Fahrgasse empfiehlt das Büro die Einführung einer Parkdauer von vier Stunden. In der Innenstadt haben die Verkehrsstrategen 2435 öffentliche Stellplätze ermittelt. Von diesen sind 34 Prozent ohne Gebühr und zeitliche Beschränkung nutzbar. Mit Inbetriebnahme des neuen ZOB-Parkplatzes erhöhe sich die Zahl der Parkplätze um etwa zehn Prozent. SUV nennt das ausreichend. In Spitzenzeiten seien etwa 75 Prozent der Stellplätze belegt. Allerdings gebe es zeitweilig „kleinteilige Überlastungen“. Im Parkhaus Gartenstraße mit seinen über 390 Stellplätzen seien während der Untersuchung mindestens 154 freie Stellplätze verfügbar gewesen. Der Stadtrat wird auch über eine Änderung der Gebührensatzung entscheiden. Die sei wegen der Erweiterung des beitragsfreien Kindergartenjahres von zwölf auf 24 Monate vor Schuleintritt nötig. Die Gebührenhöhe soll nicht geändert werden. Einnahmeausfälle wolle der Freistaat begleichen. Sitzung des Stadtrates Gotha: Mittwoch, 11. November 17 Uhr Stadthalle