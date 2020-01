Fachkräftemangel bei Ejot in Tambach-Dietharz

Die Unsicherheiten in der Wirtschaft bleiben nach wie vor greifbar, sagt Ina Benad, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit in Gotha zu den aktuellen Arbeitslosenzahlen. Grund dafür sei die Zeitarbeit. Deren Anzahl von offenen Stellen habe einen neuen Tiefstwert erreicht. 111 Stellen weniger als im Januar 2019 wurden gemeldet.

„Die Unternehmen sind sehr zurückhaltend bei der Einstellung von neuen Mitarbeitern“, so Benad. Deshalb reiste sie am Donnerstag nach Tambach-Dietharz, um sich beim mittelständischen Unternehmen Ejot über den Mitarbeiterzuwachs zu informieren. Neben der demografischen Entwicklung, die viele Unternehmen im Kreis in naher Zukunft betrifft, stand die Frage nach der Gewinnung von Fachkräften im Mittelpunkt.

1040 Stellen freie Stellen in der Gothaer Region

Benad berichtete zunächst, dass die Arbeitslosenquote im Landkreis Gotha weiter saisonbedingt im Anstieg ist, sie betrug im Januar 5,4 Prozent. Damit liege der Landkreis weiterhin unter dem Thüringer Durchschnitt (5,7 Prozent). Im Januar waren 3956 Personen arbeitslos gemeldet, ebenso viele wie im Vorjahr. 1228 Menschen meldeten sich neu arbeitslos, davon waren 655 am ersten Arbeitsmarkt beschäftigt. 834 Personen beendeten ihre Arbeitslosigkeit, davon nahmen 244 eine neue Beschäftigung auf. Allerdings, so Ina Benad weiter, gehen die offenen Stellen weiter zurück. Hintergrund sei, dass die Unternehmen im Januar nur 156 neue Stellen gemeldet haben.

Aktuell liegen in der Gothaer Region 1040 Stellen zur Besetzung vor, 246 weniger als im vergangenen Jahr. Nur 149 Jobs werden befristet und 205 in Teilzeit angeboten. „Alle anderen offenen Stellen, die uns gemeldet wurden sind unbefristet“, erklärt die Agenturchefin. Sie erläuterte, dass die Besetzung einer offenen Stelle gegenwärtig im Durchschnitt 198 Tage dauert, 21 Tage mehr als vor einem Jahr.

Die meisten freien Stellen finden sich im Bereich Produktion/Fertigung. Hier stehen Arbeitssuchenden 354 Stellen zur Verfügung. Auch im Bereich Verkehr/Logistik sind 172, im Gesundheits- und Sozialwesen (168), Dienstleistungen/Handel (151) und im Bau (100) unbesetzt. Die Suche nach geeigneten Fachkräften gestaltet sich zunehmend schwieriger, das kann die Personal-Geschäftsführerin von Ejot, Angelika Wetzstein, nur bestätigen. „Auch wir haben mit Fachkräftemangel zu tun“, sagt sie.

Neue Lernwerkstatt am Standort Siegen-Wittgenstein

Gesucht werden insbesondere Softwareentwickler, Servicemechaniker und Projektmanager. Es gebe eine längere Rekrutierungszeit als die Jahre zuvor, dazu komme eine geringere Bewerbungszahl. Um dem entgegenzutreten setzt das Familienunternehmen auf die Weiterbildung der Mitarbeiter. Neben personenbezogener Karriereplanung werden zahlreiche Angebote für die Mitarbeiter vorgehalten. Das können spezielle Trainees sein oder das Kennenlernen eines anderen Produktionsbereiches bis hin zu Auslandseinsätzen.

„Wir wollen unsere Stärken stärken“, sagt Angelika Wetzstein. Das spielt auch bei der Ausbildung eine große Rolle. So wurde eigens am Standort Siegen-Wittgenstein eine neue Lernwerkstatt eingerichtet.