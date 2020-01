Fachschule Gotha: Ausbildungsplätze in der Baudenkmalpflege

Über reichlich Besucher, vor allem aus Thüringen, aber auch aus Hessen, Niedersachsen und Bayern, freuten sich am Samstag beim Tag der offenen Tür die Lehrkräfte und andere Mitarbeiter der Staatlichen Fachschule für Bau, Wirtschaft und Verkehr.

Viermal im Jahr öffnet die Fachschule mit den Angeboten zur Aufstiegsqualifizierung von Facharbeitern ihre Türen. Zuletzt war dies im November. Die Fachschule hat in Gotha zwei Standorte: Am Trützschlerplatz 1 im Westen der Stadt nahe der Landstraße nach Eisenach und im Schloss Friedrichsthal in der Friedrichstraße 7.

Baustoffe unter dem Mikroskop

Doch wie schon im November konnte der zweite Standort mit dem Eisenbahn-Betriebsfeld, einem Führerstands-Simulator und anderem nicht genutzt werden. Dort wird das Dach saniert. Dass dennoch so viele Besucher kamen, darüber freute sich Elke Göring-Rasch, denn ihr Fachbereich Bautechnik war besonders frequentiert.

Zur Bautechnik gehört auch die Baudenkmalpflege. Dort sind zur Zeit noch viele Plätze für Fachschüler frei, erinnert Heike Kirsten, die diese Thematik lehren kann, während im Labor der Baustoff-Spezialisten Materialien für eine Prüfung vorbereitet werden und Besucher wie auch Fachschüler Baumaterial am Mikroskop untersuchen.

Treffen für Frauen in Handwerksberufen

Bei der Material-Vorbereitung geht es um eine Normsteife von Lehm. Er wird als Baumaterial aktuell wieder interessanter. Für den Einsatz darf er weder zu feucht noch zu trocken sein. Die Untersuchungen am Mikroskop, längst ein etabliertes Verfahren, lassen die Wahrscheinlichkeit künftiger Schäden am Material und damit an der Bausubstanz frühzeitig erkennen.

Der nächste Tag der offenen Tür ist für den 7. März von 10 bis 14 Uhr vorgesehen. Ob dann das Schloss Friedrichsthal wieder dabei sein wird, hängt vom Fortgang der Sanierungsarbeiten ab. Der Idee ehemaliger Studentinnen folgend wird es in der Fachschule in der Winterferienwoche ein Treffen ausschließlich weiblicher Handwerker geben. Die Teilnehmerinnen kommen aus der ganzen Bundesrepublik.