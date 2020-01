Am Trützschlerplatz gibt es am Samstag den Tag der offenen Tür in der staatlichen Fachschule für Bau, Wirtschaft und Verkehr.

Fachschule Gotha öffnet ihre Türen

Informationen über die kostenfreien Weiterbildungsangebote der Fachschule Gotha für Fachkräfte aus der Praxis gibt es am Samstag, 25. Januar, von 10 bis 14 Uhr am Trützschlerplatz.

Beim Tag der offenen Tür stellen sich die Fachrichtungen Bautechnik, Baudenkmalpflege, Betriebswirtschaft, Informatik, Logistik, Verkehrstechnik und Versorgungstechnik vor. Parterre sind Cafeteria und Baustofflabor geöffnet. Ein Stockwerk höher gibt es Informationsstände. Die Versorgungstechnik bietet in der zweiten Etage sogar geöffneten Unterricht. Besucher können dem Lehrbetrieb und Vorführungen sowie der Anwendung schuleigener moderner Planungssoftware folgen.

In der zweiten und dritten Etage wird auch nichtöffentlich gelehrt. Die Fachschule bietet Qualifizierungen parallel zur Berufsausübung an Freitagen und Samstagen an. Das Studium der Betriebswirtschaft dauert vier Jahre, das der Bau- und Versorgungstechnik drei Jahre. Die Ausbildung zu staatlich geprüften Technikern und Betriebswirten entspreche der Niveaustufe sechs nach dem in Deutschland umgesetzten europäischen Qualifikationsrahmen. Das sei die Stufe, auf der die Bachelor der Hochschule eingeordnet sind. 412 Schüler hat die Fachschule aktuell. Es sind noch Ausbildungsplätze frei.