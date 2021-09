Fährtenhund spürt vermisste 90-Jährige in Tabarz auf

Tabarz. Ein Fährtenhund der Polizei hat in Tabarz eine vermisste 90-Jährige aufgespürt. Die Frau wurde zuvor nicht in ihrer Wohnung angetroffen.

Am 30.08.2021 erreichte die Polizei die Mitteilung, dass in Tabarz eine 90 Jahre alte Dame aus ihrer Wohnung verschwunden war. Nach den vorliegenden Informationen ergab sich eine Gefahr für die Gesundheit der Frau. Die Beamtinnen und Beamten des Inspektionsdienstes leiteten gemeinsam mit der Kriminalpolizei die in so einem Fall notwendigen Maßnahmen ein. Doch verlief die Suche nach der Vermissten zunächst erfolglos.

Mithilfe eines Fährtenhundes konnte die 90-Jährige bereits nach kurzer Zeit gefunden werden. Demnach war die Frau ansprechbar. Ein Arzt übernahm die weitere Versorgung.