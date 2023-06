Fahner Höhe: Erste Süßkirschen sind reif

Fahner Höhe. Die Selbstpflücke in Gierstädt und Döllstädt beginnt am 21. Juni. Die Erwartungen sind jedoch gedämpft.

An der Fahner Höhe hat die Süßkirschenernte begonnen. Wie Fahner Obst mitteilt, habe der kühle Mai den Erntestart in diesem Jahr eine Woche nach hinten verschoben. Auch die Ertragserwartungen seien zurückhaltend, weil bei einigen Sorten weniger Früchte wachsen als gewohnt. Die Erntemenge wird auf 1000 Tonnen geschätzt. Am 21. Juni startet die Selbstpflücke auf den Plantagen in Gierstädt und Döllstädt, wochentags von 9 bis 17 Uhr und am Wochenende bis 14 Uhr.

Infotelefon unter: 036206/26114