Fahner Höhe strebt Vorreiterrolle in Digitalisierung an

„Ich denke, ich habe nicht zu viel versprochen, als ich mich für den Posten beworben habe“, sagt Lucas Gürtler (parteilos). Vor einem Jahr trat er die Stelle als Vorsitzender der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Fahner Höhe an, unwissend dass er wenige Monate später die Rolle des Krisenmanagers einnehmen müsste. „Das waren mehr Herausforderungen, als ich es vor Antritt erwartet hatte“, sagt Gürtler und blickt trotz Pandemie positiv in die Zukunft. In seiner ersten Amtszeit strebt er einige Reformen an.

Die Neuorganisation der Verwaltung, die sich Lucas Gürtler mit seiner Wahl vorgenommen hatte, laufe nun gut an. Die VG ist dem kommunalen IT-Dienstleister KIV beigetreten, denn das langfristige Ziel in der Fahner Höhe sei, Behördengänge online erledigen zu können. Das Onlinezugangsgesetz verpflichtet Bund und Länder dazu, ihre Verwaltungsleistungen online zugänglich zu machen.

„Das ging mir fast nicht weit genug“, sagt Lucas Gürtler, denn das heiße noch lange nicht, dass auch die Verwaltung komplett digital arbeite. Vieles werde noch ausgedruckt und abgeheftet. „In der Digitalisierung könnten wir eine Vorreiterrolle einnehmen“, sagt er.

Ein neues Design für die Webseite

In der Gemeindeverwaltung in Gräfentonna soll zudem ein Bürgeramt entstehen. Derzeit seien es eher einzelne Verwaltungsinseln, die in Zukunft jedoch enger zusammenarbeiten sollen. Die Verwaltung in Gräfentonna verjüngt sich zudem. Dass die schwierige Neubesetzung an mehreren Stellen gelungen sein, freut Gürtler. 2021 und 2022 kommt noch je ein Auszubildender hinzu.

Zur Verjüngung der VG gehört auch ein neues Design der Webseite ab 2021 sowie ein überarbeiteter Auftritt in den sozialen Netzwerken.

In der Gemeindekasse macht sich die Pandemie durch einige Stundungsanträge von Gewerbetreibenden bemerkbar. Insolvenzen habe es aufgrund der Krise bisher nicht gegeben. Es sei schwer abzuschätzen, wie sehr das Corona-Virus die VG belasten wird, sagt Gürtler. Vermutlich nicht so wie die Gemeinden im Südkreis, die stärker durch den Tourismus geprägt sind.

Als Badbetreiber könne die VG zufrieden sein, so Gürtler. In Burgtonna, Gierstädt und Dachwig gibt es Freibäder. „Wir dachten nicht, dass wir sie dieses Jahr überhaupt öffnen können“, sagt er. „Verglichen mit den Erwartungen ist die Saison mehr als positiv gelaufen.“

Zwar sei der Badbetrieb immer ein Verlustgeschäft, dennoch soll der Standort in Dachwig erweitert werden. Dafür hofft Lucas Gürtler auf Unterstützung und blickt dabei auf Wölfis. Der Bund fördert die Sanierung des dortigen Freibads mit zwei Millionen Euro.

Gemeinde übernimmt Trägerschaft von zwei Kindergärten

Die Kindergärten in Burgtonna und Gräfentonna werden demnächst in gemeindliche Trägerschaft überführt. Die Kirche habe den Trägervertrag für beide Standorte gekündigt. Das sei eine Herausforderung in der Verwaltung, doch Gürtler hofft, mit den neuen Kindergärten Synergien herzustellen – etwa indem nicht jeder Standort alle Altersgruppen beherbergt. Die Kindergärten in Großfahner und Döllstädt sind bereit in der Trägerschaft der VG.

Inzwischen dürfte das ungestörte Arbeiten in der Gemeindeverwaltung in Gräfentonna schwerer geworden sein, denn der Markt wird mit schwerem Gerät umgestaltet. Das ist eine der Maßnahmen, die durch das Dorferneuerungsprogramm des Freistaats finanziert werden. Auch der Bau von Windkraftanlagen im Grenzgebiet zum Unstrut-Hainich-Kreis steht an. Wo die Anlagen stehen sollen, wird derzeit durch einen interkommunalen Bebauungsplan bestimmt, der 2021 veröffentlicht werden soll.

Einbezogen werden auch Anmerkungen von Anwohnern, die sie bis Ende September beitragen konnten. Die Meinungen dazu gehen in der Gemeinde weit auseinander, weiß Lucas Gürtler.