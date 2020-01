Ohrdruf/Branchewinda In zwei Fällen wurden Autofahrer von der Sonne geblendet und verursachten dadurch Unfälle.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Fahrer werden von Sonne geblendet und verursachen Unfälle

Die strahlende Sonne war am Dienstag gleich zwei Mal die Ursache für Autounfälle, in Ohrdruf und in Branchewinda. Vier Menschen wurden dabei verletzt.

Wie die Polizei mitteilte, war ein 76-Jähriger Dienstagmittag auf der Landstraße 1047 aus Richtung Arnstadt unterwegs und wollte nach links nach Niederwillingen abbiegen. Die Sonne blendete den Mann und er kollidierte beim Abbiegen mit einer entgegenkommenden 29-jährigen Fahrerin. Beide Fahrer verletzten sich leicht und kamen ins Krankenhaus. An den Autos entstand ein Schaden von 20.000 Euro.

Der zweite Unfall ereignete sich am Dienstagnachmittag auf der B 247. Eine 61-Jährige geriet beim Abzweig Gräfenhain auf die Gegenfahrbahn. Auch sie wurde von der Sonne geblendet. Sie stieß mit einer 66-jährigen Fahrerin zusammen, die aus Richtung Gotha kam. Die beiden Fahrerinnen wurden mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Autos entstand ein Totalschaden von 15.000 Euro. Die B 247 war kurzzeitig voll gesperrt.