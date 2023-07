Fahrerin nach Verkehrsunfall im Landkreis Gotha schwer verletzt

Gotha. Zwei Personen verletzen sich bei einem Auffahrunfall in Nessetal, eine davon schwer.

Am Donnerstagmittag wurde eine 43-jährige VW-Fahrerin in Nessetal im Landkreis Gotha bei einem Verkehrsunfall schwer und ihr 15-jähriger Beifahrer leicht verletzt. Nach Angaben der Polizei, befuhr sie die L 1030 und wollte nach links in Richtung Remstädt abbiegen.

Eine dahinter fahrende 70 Jahre alte VW-Fahrerin bemerkte offenbar zu spät, dass sie verkehrsbedingt halten musste und fuhr auf. Es entstand Sachschaden von rund 8000 Euro, die Straße war während der Unfallaufnahme voll gesperrt.

