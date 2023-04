Fahrgäste geraten in Bad Tabarz in handfesten Streit

Bad Tabarz In einer Waldbahn in Bad Tabarz (Landkreis Gotha) eskalierte am Montagabend ein Streit zwischen zwei Männern.

Wie die Polizei mitteilte, sind am Montagabend in Bad Tabarz ein 51-jähriger sowie ein 47-jähriger Fahrgast einer Waldbahn in Streit geraten. Der Konflikt sei in einer körperlichen Auseinandersetzung gegipfelt. Der 47-Jährige wurde dabei leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Beide Männer standen laut Polizeiangaben unter dem Einfluss von Alkohol.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.