Fahrraddemo durch Gotha

Nicht nur zur Thüringen-Rundfahrt der Frauen soll Gotha fahrradfreundlich sein, sondern auch im Alltag. Darauf wollen am Donnerstag Teilnehmer einer Fahrradtour durch die Residenzstadt aufmerksam machen.

Gotha. Aktion Critical Mass startet am Donnerstag, 7. Juli, in der Gothaer Jüdenstraße.

Diesen Donnerstag, 7. Juli, geht es in Gotha wieder aufs Rad. Mit einer Fahrradtour durch Gotha wollen sich die Teilnehmer für eine fahrradfreundliche Stadt stark machen. Dazu rufen die Initiative „Gotha fährt Rad“, der Kreisverband Bündnis 90/Grüne und die ADFC-Ortsgruppe (Allgemeine Deutscher Fahrradclub) auf.

Treffpunkt ist 16.30 Uhr in der Jüdenstraße. Dabei handelt es sich um eine so genannte Aktion Critical Mass, teilt Albrecht Loth, Sprecher des Kreisverbands Bündnis 90/Grüne mit. Sie bette sich in weltweite Rad-Veranstaltung, bei der sich mehrere Fahrradfahrer scheinbar zufällig treffen, um auf ihre Gleichberechtigung gegenüber dem motorisierten Verkehr aufmerksam zu machen.